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Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

6 Şubat'taki depremlerin ardından çadır satılmasıyla ilgili tepki gören Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti.

Haber Merkezi
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Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı.

Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.

Deprem sonrası çadır satışı tepki toplamıştı

Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP derneğine çadır sattığı ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayındaki çadır satışıyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Bu konu beni de ciddi üzmüştür. Kızılay çadır satma işine giremez. Süratle yanlışı düzeltmesi gerekir." demişti.

Kınık, Twitter hesabındaki "Kızılay Genel Başkanı" ibaresini "Kızılay Gönüllüsü" olarak değiştirdi.

 

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