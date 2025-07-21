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Kızılay, denize sıfır 4 katlı binasını satışa çıkardı! Fiyatı şaşkına çevirdi

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde çadır satışıyla yoğun eleştiri alan Kızılay, şimdi de Antalya’daki denize sıfır taşınmazını satışa çıkarmasıyla gündemde.

Haber Merkezi
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Kızılay, denize sıfır 4 katlı binasını satışa çıkardı! Fiyatı şaşkına çevirdi
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Daha önce İzmir Karaburun’da, mülkiyeti kendisine ait olan 120 bin metrekarelik zeytinlik araziyi satışa çıkaran Türk Kızılay, şimdi de Antalya’da denize sıfır konumdaki dubleks dairelerden oluşan binasını 125 milyon TL bedelle satışa sunuyor.

4 katlı bina açık artırma usulüyle ihale edilecek

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’nde yer alan, 301 metrekare arsa üzerine kurulu 4 katlı binayı açık artırma usulüyle ihale edecek. Kat irtifaklı tapuya sahip taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 125 milyon TL olarak duyuruldu.

Söz konusu bina; bodrum ve zemin katlardan oluşan dubleks mesken, iki normal daire ve bir üst dubleks daire olmak üzere toplam dört bağımsız bölümden oluşuyor. Denize sıfır konumda yer alan binanın manzarasının kapanmayacağı vurgulanıyor.

İhale, 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00’te

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre, ihaleye katılmak isteyenlerin teklif dosyalarını en geç 20 Ağustos 2025 saat 14.00’e kadar teslim etmeleri gerekiyor. İhale, 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00’te Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Fidanlık Mahallesi Ataç-1 Sokak No:32 adresinde gerçekleştirilecek.

Teminat bedeli açıklandı

İhale için belirlenen geçici teminat bedeli 6 milyon 250 bin TL olarak açıklandı. Türk Kızılayı'nın, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığı ve ihaleyi yapıp yapmama konusunda tamamen serbest olduğu da duyuruldu.

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