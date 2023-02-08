Kızılay depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor

ANKARA (EKONOMİ)

Deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat tarihinden bu yana Kızılay, mobil mutfakta yapılan yemeklerin 400 bin kişiye ulaştırıldığını bildirdi. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, sıcak yemeklerin yanı sıra çorba, ikramlık ve kumanya dağıtımı da gerçekleştirildi.

Kızılay ayrıca, deprem bölgelerine 67 ikram aracı, 11 mobil mutfak, 1 mobil fırın ile beslenme desteği sağlandığını açıkladı. 400 bin kişilik sıcak yemek, 420 bin kişilik çorba, 460 bin kişilik ikramlık ve 200 bine yakın kumanya dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Şu ana kadar bölgeye sevk edilen ve sayıları 4 bini aşan Kızılay personeli ve Kızılay gönüllüleri, afetzedelerin yanı sıra kurtarma ekiplerine de lojistik destek veriyor.