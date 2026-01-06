Kızılay İstanbul’un 39 ilçesine afet konteyneri kuracak

İSTANBUL(EKONOMİ)

Kızılay 2025 yılında 32.9 milyon kişiye ulaştı. Hâlen 34 ilde 45 aşevi ile günlük 41 bir öğün yemek hizmeti veren Kızılay, 2026 yılında 81 ilde 81 aşevi hedefini gerçekleştirmeye çalışıyor.

2026 yılı planları kapsamında toplumsal bilinçlendirme eğitimlerinin kapsamı genişletmeyi öngören Kızılay, mevcut programlara “akran zorbalığı” eğitimleri de dâhil ederek, yıl boyunca 10 milyon kişiye ulaşmayı öngörüyor.

Sağlık alanında yürütülen stratejik çalışmalar çerçevesinde, Türkiye’nin ilk plazma kaynaklı ilaç üretim projesi hayata geçirmeye hazırlanan Kızılay’ın, projesi tamamlandığında büyük ölçüde ithal edilen plazma kaynaklı ilaçlar artık Türkiye’de üretilmeye başlayacak.

İstanbul Silivri’de Kan Torbası Üretim Tesisi projesini de hayata geçirmeye hazırlanan Kızılay, tam kapasite ile üretime başladığında, yılda yaklaşık 3 milyon adet kullanılan kan torbasının ithalat ihtiyacını da ortadan kaldıracak.

Temel gıda ihtiyaçları sosyal marketten karşılanıyor

Prof.Dr. Yılmaz, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda taleplerinin sosyal marketler aracılığıyla karşılandığını belirtirken, sıfır giyişi ve ayakkabı ihtiyaçlarının da Kızılay Butik modeliyle ücretsiz olarak karşılandığının altını çizdi.

Geçen yıl toplam 32 milyon 902 bin 742 kişiye ulaşan Kızılay’ın bu desteğinden, yurt içinde 21 milyon 625 bin kişi, yurt dışında ise 11 milyon 277 bin kişi yararlandı. Toplanan bağış miktarı ise 12 milyar 635 bin 900 liraya ulaştı.

İstanbul’un tüm ilçelerine afet konteyneri kurulacak

Afet çalışmaları kapsamında geçen yıl 1 milyon 324 bin kişiye ulaşan Kızılay, yine bu kapsamda İstanbul’da şube afet konteynerlerinin 39 ilçeye konumlandırılması yönünde de planlama yapıyor.

Şube afet konteynerleri; beslenme hizmetlerinin hızlı şekilde başlatılabilmesi amacıyla jeneratör, kompresör, 200 metrekarelik şişme çadır, çardak çadır ile masa ve sandalyelerden oluşan donanımlarla sahada hazır bulundurulacak.

Kan ve kök hücre hizmetleri kapsamında 2025 yılında 3 milyon ünite kan bağışı hedefine ulaşıldı. Kök hücre bağışçı adayı sayısı 1 milyon 219 bin 718 kişiye yükseldi, 2015 yılından bugüne kadar 33 bin 300 eşleşme gerçekleştirildi. Bu alandaki çalışmalara bilimsel rehberlik sağlamak amacıyla Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu hayata geçirildi.