Kızılay, kırgın vatandaşların gönlünü icraatla kazanacak

Maruf Buzcugil



ANKARA/EKONOMİ

Kerem Kınık’ın istifasının ardından 2023 yılında yapılan olağanüstü genel kurulda genel başkanlığa seçilen, son olarak 5 Mayıs’taki olağan genel kurulda bu göre yeniden seçilen Prof.Dr.Fatma Meriç Yılmaz, gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

"Millet bize kızar, o hakkı vardır…"

6 Şubat’taki depremlerde çadır satışı ve çadır sıkıntısı, yardımların geç ulaşması konularında sert eleştirilere hedef olan Kızılay’ın deprem sonrası göreve gelen genel başkanı Yılmaz, bu konudaki bir soru üzerine şunları söyledi:

“Afet döneminde yatırım grubunun kendi kanatlarıyla uçma özelliğini tamamen sınırladık ve dernek yönetimine aldık. 157 yıllık Türk Kızılay, halkın Kızılay'ı dır. Milletin Kızılay'ıdır. Milletimiz bize bazen kızar. Kızmakta da haklıdır. Kıza dabilir, o hakkı vardır. Ama günün sonunda sen benim yine Kızılayımsın der ve kucak açar. Ben bugün bunu söyleyebilirim. Bunu neye göre söylüyorum? Bunu bağış rakamlarınıza bakarak söylüyorum. Kan bağışında rekor kırıyoruz. Koyduğumuz her bağış hedefini ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla şu anda iyi olduğumuzu düşünüyorum.”

"Çalışanların tamamı gönderildi"

Deprem döneminde yaşananlarla ilgili olarak, “bir hayal kırıklığı ve bir incinme oldu muhakkak. Buna yok dememiz, olmadığı anlamına zaten gelmeyecektir. Ben bunu şöyle konumlandırıyorum.” diyen Yılmaz, şunları söyledi:

“Bizim o dönemde yaşananlarla alakalı aslında sözle değil icraatla konuşmamız gerekiyor. 157 yıllık bir kurum hafızası var. Bu kurum hafızası ister istemez refleks olarak bile aslında bu tarz hataların önüne geçebiliyor. Ama bir yatırım grubunu iyi niyetle de kursanız, yatırım grubunu kurarken eğer afetle alakalı yetkilerinde bir kısıtlama yapmadıysanız, afet döneminde onların yaptıkları bir hata sizin dernekte hem de en ihtiyaç duyduğunuz o güven damarına zarar verebiliyor. Yani şu anda o olayla alakalı hiçbir çalışan yatırım grubunda çalışmıyor. Tamamı artık burada değiller.”

Kızılay 2024’de 47 milyon kişiye yardım ulaştırdı

Kızılay’ın 2025 yılı bütçesinin 65 milyar TL olduğunu açıklayan genel başkan Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre kurum geçen yıl Türkiye’de ve yurtdışında 47 milyon kişiye yardım ulaştırdı. Bu yardımların 34 milyonunun yurtiçinde, 13 milyonu yurtdışında yapıldı. Kızılay, 2024 yılı itibarıyla Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu kapsamındaki 192 Kızılay veya Kızılhaç Cemiyeti arasında en fazla ülkeye ve insana yardım yapan, maddi olarak da en fazla yardım düzeyine ulaşan kurum durumunda.

Kızılay’ın 2025 yılında Türkiye’de 4,5 milyon kişiye daha güvenli yaşama eğitimi vermesi bekleniyor.

IFRC Genel Sekreteri: Yatırım grubu ile ne kadar doğru iş yaptığınızın farkında mısınız?

Fatma Meriç Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump’un BM’nin de dahil olduğu bazı yardım programlarına yönelik kesinti kararının ardından Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri ile aralarında geçen diyalogdan bahsetti.

Bu karar ile birlikte BM ve IFRC’nin bir çok projeyi kapatmak zorunda kaldığının altını çizen Yılmaz, “Geçen günlerde IFRC Genel Sekreteri geldi ve bana dedi ki "Yatırım grubunu kurarak ne kadar doğru bir şey yaptığınızın farkında mısınız?" dedi. Çünkü bugün, IFRC'nin kendisi dahil, bütün, ulusal cemiyetler şunu söylüyor. Eğer sadece bağışa arkanızı dayarsanız, böyle bir kriz durumunda direkt insanları işten çıkartmanız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.