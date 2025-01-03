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Kızılay şube başkanına sahte imza gerekçesiyle hapis cezası verildi

Kızılay İzmir Bayraklı Şube Başkanı Metin Köroğlu, yöneticisi olduğu apartmanın karar defterinde sahte imza kullandığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası aldı.

Haber Merkezi
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Kızılay şube başkanına sahte imza gerekçesiyle hapis cezası verildi
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İzmir’de Akgün Apartmanı’nın sakinleri, yönetici Metin Köroğlu’nun apartmanın alt katında bulunan şarküteri dükkânına pergola yapmak amacıyla apartmanın karar defterine komşuları yerine sahte imzalar attığı ve bu imzaları Karşıyaka Belediyesi’ne sunduğu gerekçesiyle dava açtı. 

Karşıyaka 10. Asliye Mahkemesi’nde görülen duruşmada Köroğlu, pergola yapımı için apartman sakinlerinden izin aldığını, karar defterindeki imzaların komşular tarafından atıldığını ve suçsuz olduğunu iddia etti. Mahkeme ise Köroğlu’nun sahte imza kullanarak pergola yapımında sahte belge düzenlediği ve bu belgeleri belediyeye sunduğu suçunu sabit gördü ve bir yıl hapis cezası ile cezalandırdı. 

İstifası istendi

Cumhuriyet'in haberine göre ceza, sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle 1/6 oranında indirilerek 10 ay hapis cezasına düşürüldü. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmaması ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi. Köroğlu’nun sahte imza suçundan ceza alması sonrası halen Kızılay başkanı olarak görev yapması tepki görürken Kızılay yönetiminden bazı isimler Köroğlu’nun görevden alınması için Kızılay Genel Merkezi’ne mektup yazdı.

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