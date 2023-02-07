Kızılay'dan iş dünyasına yardım çağrısı
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından ihtiyaç malzemelerini paylaşarak iş adamlarına çağrıda bulundu.
Türkiye, büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük depremin ardından Kızılay da sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından ihtiyaç malzemelerini paylaşarak iş adamlarına çağrıda bulundu.
Kerem Kınık yaptığı paylaşımda, "İş insanlarımız, sanayici ve tüccarlarımız, hayırseverlerimiz sizlerle sahadaki ihtiyaç listemizi paylaşıyorum" dedi.
İş insanlarımız, sanayici ve tüccarlarımız, hayırseverlerimiz sizlerle sahadaki ihtiyaç listemizi paylaşıyorum.— Kerem Kınık (@drkerem) February 6, 2023
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