  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Kızılay'dan Kerem Kınık açıklaması
Takip Et

Kızılay'dan Kerem Kınık açıklaması

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Görevinden kendi isteği ile ayrılan Dr. Kerem Kınık, Kızılay Tüzüğü ve Kızılay iştiraki olan şirketlerin kuralları gereği aynı gün tamamı Kızılay’a ait olan tüm iştiraklerin yönetim kurullarındaki görevlerini de bırakmıştır." denildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türk Kızılayı, eski Genel Başkan Kerem Kınık ile ilgili iddialara yanıt verdi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Kızılay Genel Başkanı iken 12.05.2023 tarihinde görevinden kendi isteği ile ayrılan Dr. Kerem Kınık, Kızılay Tüzüğü ve Kızılay iştiraki olan şirketlerin kuralları gereği aynı gün tamamı Kızılay’a ait olan tüm iştiraklerin yönetim kurullarındaki görevlerini de bırakmıştır. Bu tarihten itibaren Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince tescil süreçleri başlatılmıştır.

Kızılay’ı itibarsızlaştırmaya yönelik gerçek dışı bu haberlerle ilgili olarak Kızılay tüm yasal haklarını kullanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

 

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa ettiKızılay Başkanı Kerem Kınık istifa ettiGündem

 