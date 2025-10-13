Kızılay'ı protesto ettikleri için yargılanan TİP üyeleri için karar
6 Şubat depremlerinin ardından çadır sattığı iddia edilen Kızılay'ı protesto ettikleri için yargılanan Türkiye İşçi Partisi üyeleri hakkında İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi.
Ne olmuştu?
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay'ı protesto ettikleri için toplam 87 üye ve yöneticisine dava açıldığını duyurdu.
TİP, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ı protesto ettikleri gerekçesiyle 10’u Parti Meclisi üyesi olmak üzere toplam 87 üye ve yöneticisine 'toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet' suçlamasıyla dava açıldığını duyurmuştu.
