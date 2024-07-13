Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı: 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Beykoz'da Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı.

Kaza, 9 Temmuz'da Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.Ö.'nün (17) kullandığı motosiklet, sokaktan çıkan bir otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet devrilerek sürüklenirken, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı.

Sürüklenen motosikletin çarptığı kaldırımdaki 2 kişi de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Çeki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fatma Zehra Kınık serbest bırakıldı

Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.