Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan kimdir?

Ahmet Mümtaz Taylan kimdir?

12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da, Arnavut kökenli bir baba ve Çerkes kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Maden işletmeciliği yapan babasının işi nedeniyle çocukluğu, ilk ve orta öğrenim yılları değişik şehirlerde geçti. İlköğrenimine beş yaşında iken Isparta’nın Eğirdir ilçesinin Şarkikaraağaç beldesinde ikinci sınıftan başladı; Ankara'da bitirdi. Liseyi İzmir'de Karataş Lisesi'nde okudu.

Yükseköğrenimine 15 yaşında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde başladı. Buradan mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi, 1989 yılında mezun oldu. Öğrencilik yılları boyunca yaz aylarında maden işçiliği, asfalt şantiyelerinde kantarcılık (kamyon tartma), çiçekçilik, garsonluk gibi işler yaptı.

1989 yılından itibaren Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle oyunculuk, yönetmenlik, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. 1993-1994 tiyatro sezonunda Almanya'da Theater an Der Ruhr'da İtalyan asıllı Alman yönetmen Roberto Ciulli ile, 1994'ten itibaren bir çok projede Yücel Erten'le çalıştı.

Diyarbakır ve Almanya'dan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS)'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve ilk genel başkanı oldu. 2006 yılında Devlet Tiyatroları'ndan istifa etti.

Tiyatroda kendini yönetmen olarak daha iyi ifade ettiğini düşünen sanatçı, 2000 yılından itibaren tiyatroda sadece yönetmenlik yaptı. Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda sahnelediği Bilgesu Erenus'un Misafir oyun ile 2002 İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı.

Sanatçı, 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında oynadı. Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi pek çok dizide rol aldı. Leyla ile Mecnun dizisindeki "İskender" rolü ile tanındı. Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılmasından sonra aynı kadro ile çekilen Ben de Özledim adlı absürt komedi dizisinde oynadı.

Taylan, sinemada önemli filmlerde yer aldı ve ödüller kazandı. Ömer Vargı'nın İnşaat (2004) filmindeki rolüyle 36. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne aday oldu. İnan Temelkuran'ın Made in Europe (2007) filmindeki rolüyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, Ahmet Haluk Ünal'ın 2011 yapımı Saklı Hayatlar filmindeki rolü ile Rusya-Tataristan’daki 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Arap Ali rolünü canlandırdı Yılmaz Erdoğan'ın Oscar aday adayı olan Kelebeğin Rüyası (2013) filminde de rol aldı. 2020 yılında Gelincik filmi ile Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

2012-2014 yıllarında Hürriyet gazetesinde haftalık yazılar yazdı. Gezi Parkı olayları sırasında gerilimi sonlandırmak üzere cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için davet edilen 11 kişilik heyette yer aldı, farklı kesimlerden davetlilerle birlikte 5 saatlik bir toplantıya katıldı.

2022 yılından itibaren NTV kanalı için hazırlanan Empati adlı programı sundu. Türk yapımcıların geliştirdiği özgün bir formatı olan programda ünlü kişileri ağırladı ve bir gerçek yaşam öyküsü anlatarak konuğundan, anlatılan kişi ile empati kurmasını istedi.

Deneyimlerini Irmak Zileli'nin "Ara Toplam - Yolumu Ararken Öğrendiklerim" adıyla kitaplaştırdığı nehir söyleşi ile aktardı. Kitap, Mart 2021 tarihinde yayımlandı.