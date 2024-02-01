Kızılcık Şerbeti dizisinin Azra'sı Sema Öztürk kimdir? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne Sema Öztürk dahil oldu. Sema Öztürk dizide Azra karakterine hayat verecek. Oyunculuğa 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde Yasemin rolüyle başlayan Sema Öztürk, Ayrılsak da Beraberiz, Melekler Adası, Hacı gibi 15 film ve dizide rol aldı. Peki, Sema Öztürk kimdir? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
23 Haziran 1977'de İstanbul'da doğan Sema Öztürk, oyuncu ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu. Kral TV'de VJ'lik ve sunuculuk yaptı. “Şaka Gibi”, “Ekopazar”, “Yabancı Gelin”, “Bugün Ne Giysem (Final)", “Dokun Bana”, “Formula 1”, “2 Oda 1 Salon” programlarının sunuculuğunu yaptı.
“Karadayı”, “Hacı”, “Melekler Adası”, “Kara Melek”, “Ayrılsak da Beraberiz”, "Meryem" dizilerinin yanı sıra “Deli Dumrul” ve “Avrupalı” sinema filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Jülide Toros karakterini canlandırdı. Son olarak, 2019-2020 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Damla karakterini canlandırdı.
Rol aldığı dizi ve filmler
-Meryem -2017
-Roya - 2014
-Hayat Benim - 2016
-Karadayı - 2013
-Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009
-Gurbet Kuşları - 2008
-Büyük Şeytan Üçgeni - 2008
-Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2008
-Avrupalı - 2007
-Hacı - 2006
-Melekler Adası - 2004-2005
-Ayrılsak da Beraberiz - 1999, 2001
-Ruhsar - 1997
-Kara Melek - 1997-1999
-Mahallenin Muhtarları - 1992