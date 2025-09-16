Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

  1. Ekonomim
RTÜK'ün hakkında inceleme başlattığı Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmasının ardından bugün yurtdışı yasağı istemiyle sulh cezaya sevk edildi. Ardından Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) hakkında "toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama" iddiasıyla inceleme başlatılan Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem hakkında yurtdışı yasağı istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle dün akşam soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Göntem hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla Göntem, polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Cihangir'de yaşadığı evde gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Göntem, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

