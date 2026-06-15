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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem vefat etti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Haber Merkezi
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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
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Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Işıl" rolüyle tanınan Ece İrtem vefat etti.

35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Dün yeni yaşını kutlayan İrtem, Instagram hesabından paylaşım yapmıştı.

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