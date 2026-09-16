Kızıldeniz'de kritik gelişme: ABD ile Husilerden gizli görüşme

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ABD'li yetkililer ile Yemen'deki Husilerin temsilcileri, geçen hafta sonu Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geldi.

Reuters'in haberine göre görüşme ABD Büyükelçiliği'nde yapıldı, Umman hükümeti de toplantının düzenlenmesine yardımcı oldu.

Kaynaklara göre Husiler, ABD tarafına Amerikan gemilerine saldırma niyetleri bulunmadığını ve 2025'te Washington ile varılan ateşkese bağlı kaldıklarını iletti.

Husilerin ayrıca İsrail gemileri veya diğer ticari gemileri hedef almayacaklarını, ancak Suudi Arabistan'a ait gemileri bu kapsamın dışında tuttuklarını söylediği aktarıldı.

Toplantıda ABD tarafını büyükelçilik personelinin temsil ettiği, Husi heyetinde ise ABD yaptırımları altındaki Muhammed Abdüsselam ile Abdülmelik el-Aciri'nin bulunduğu belirtildi.

Kızıldeniz'de dengeler değişti

Görüşme, Husilerin Yemen'in Kızıldeniz kıyısının tamamında fiili kontrol sağlamasının ardından gerçekleşti. Grup, Mocha Limanı ve Bab el-Mandeb Boğazı'ndaki Perim Adası'nı da ele geçirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı toplantıyı doğrulamazken, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının Washington için temel çıkar olduğunu açıkladı.