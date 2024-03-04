Cem Boyner: 'Kızını dövmeyen dizini döver' uygulaması yanlış

Son günlerde nakiti ortadan kaldırarak kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılması önerisi ile gündeme gelen Cem Boyner, katıldığı Bloomberg HT yayınında yurttaşın bankacılık sisteminin içine girmesi gerektiğini, böylece ülkedeki vergi gelirlerinin ve kamu maliyesinin daha iyi düzenleneceğini dile getirdi.

Enflasyon kimseye yaramıyor

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cem Boyner ülkede ciddi biri enflasyon yaşandığını dile getirerek, ciddi bir maliye enflasyonu ile karşı karşıya olunduğunu belirtti.

"Enflasyon kime yarar, ne kiracıya ne kiraya verene yaramıyor. Esnafa yaramıyor, tüccara yaramıyor. Enflasyon kimseye yaramıyor ama ekonomi yönetiminin ülkeyi bu sarmaldan çıkaracağını düşünüyorum" diyen Boyner, şu anda gidilen yolun yanlış olduğunu düşümediğini ifade etti.

Boyner görüşlerini şöyle özetledi:

"Ekonomi politikası çok da hasar vermeden doğru yoldan gidiyor diye düşünüyorum. Önemli bir değişim programını yürüttüğünüz zaman ve vatandaştan fedakarlık beklediğiniz zaman 3 soruya cevap vermeniz gerekir. Ne kadar büyük bir sıkıntı çekeceğim, ne kadar süreyle çekeceğim bu sıkıntıy ve sıkıntıyı tek ben mi çekeceğim?

Kemer sıkma dediğiniz zaman bu alışveriş noktasına getiriyor, kızını dövmeyen dizini döver, hangi yönetim olursa olsun kamunun harcamalarını kısmak, israfları azaltmak yoluna gider. Bunu yapamayıp ya da az yapıp 'Vatandaş fazla harcamasın' demeniz doğru bir yöntem değil. Kızını dövmek bu. Ekonomi yönetimleri de bunu çok fazla uygulayamazlar. Kimse vatandaşının çok fazla sıkıntı çekmesini istemez.

"Kredi kartı meselenin kendisi değil"

Neden sonuç ilişkisine bakmak lazım... YKM kurcusu senetle mal satardı. 1972'de Ankara Beymen'i açtık. Bürokratlar iyi giyinmek istiyorlar ama para yetmiyor, senetle sattık yıllarca, sonra Advantage kartla tanıştık... Senet yerine kart kullandık.

Bizim ülkemiz zengin ülke değil kimsenin dağ gibi birikimi yok, herkes hayat kalitesini yükseltmek istiyor.. Taksit bizim ülkemizin bir gerçeği. Bu bizim hayatımızın bir parçası...

Kredi kartı ile nakti ortadan kaldırmak fikrini verdim durumu iyi anlatabilmek için. Kredi kartı ne kadar çok olursa kayıt dışı o kadar azalır. İdeal gidilmesi gereken yer orası. Kredi kartı, vergiyi artırmak kamu finansmanın düzene sokmak için iyi bir araç. Nakit sosyal hayatta bir sürü arızanın kaynağı.

Kredi kartı meselenin kendisi değil, esas konu vatandaşın bankacılık sistemi içine girmesi. Kredi kartı var diye kimse koşa koşa gidip alışveriş yapmayacak. Öyle bir ortam yok."

Ülke olarak çok gereksiz konularla uğraşıldığını belirten Boyner, seçimin abartıldığını, seçimden sonra ekonomi politakalarının değişeceğini düşünmediğini de sözlerine ekledi.