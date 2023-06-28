KKM'de stopaj istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kur korumalı mevduatta (KKM) vatandaşlar için uygulanan stopaj avantajı 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Ayrıca, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile vadeli hesaplardan alınan stopaj oranı, yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltildi.