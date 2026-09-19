KKTC açıklarında batan gemide can kaybı 15'e yükseldi: Kayıp 13 kişi aranıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp olarak aranan 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını, toplam can kaybının 15’e yükseldiğini açıkladı. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet isimli yolcu gemisine yönelik sürdürülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.
Üstel, "Deniz faciasında kayıp olarak aranan 1 insanımızın daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi, kayıp sayısı 13’e düştü" ifadelerini kullandı.
Ulaşılan naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirten Üstel, hayatını kaybeden kişiye Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi.
Üstel, facianın meydana geldiği ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayarak, "Diğer kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İnancımız, en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir" dedi.