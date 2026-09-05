KKTC Başbakanı Üstel: Kayıp yakınlarından DNA örneği alınmaya başlandı



KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciası sonrasında kaybolan kişilere ulaşılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Üstel, "Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından, kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla deniz altında yürütülen çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Ulaşılacak naaşların kimliklerinin en doğru, kesin ve hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla görsel teşhis ve diğer kimlik tespit yöntemlerinin yanı sıra DNA incelemelerinden de yararlanılacaktır" ifadelerini kullandı.



Kayıp yakınlarından DNA örneklerinin alınmasına başlandığını belirten Üstel, "Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığımız tarafından kayıp yakınlarımızdan DNA örneklerinin alınmasına bugün başlanmıştır. Alınan örnekler, ulaşılacak naaşların kimlik tespit çalışmalarında kullanılacaktır" dedi.

Kimlik tespitlerinin bilimsel ve kesin verilerle yapılmasının amaçlandığını kaydeden Üstel, "Amacımız, her bir insanımızın kimliğini bilimsel ve kesin verilerle belirleyerek ailelerine doğru bilgi vermektir" ifadeleri kullandı.

Üstel, yaşadıkları acıya rağmen yetkililerle iş birliği yapan kayıp yakınlarına teşekkür ederek, "Devletimiz, kayıp insanlarımıza ulaşmak ve kimlik tespitlerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmek için tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürecektir" dedi.