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KKTC Başbakanı Üstel ve Bakan Fidan görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Haber Merkezi
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KKTC Başbakanı Üstel ve Bakan Fidan görüştü
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, çeşitli temaslar için Lefkoşa'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Başbakanlık ofisinde gerçekleşen kabulde Başbakan Üstel ve Dışişleri Bakanı Fidan bir araya gelerek baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından Başbakanlık Şeref Salonu'nda Türkiye ve KKTC heyetleri arasında görüşme gerçekleştirildi.

Heyetler arası görüşmede Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın KKTC'deki temaslarını yarın tamamlaması bekleniyor.

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