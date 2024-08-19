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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Zonguldak'a geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20-21 Ağustos 2024 tarihlerinde Zonguldak ve Bartın'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında bir dizi temaslarda bulunacak.

Haber Merkezi
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Zonguldak'a geliyor
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretine 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 11:35’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na varışıyla başlayacak. Büyük Şeref Salonu'nda gerçekleştirilecek karşılama töreninin ardından, saat 11:45’te Zonguldak’a hareket edecek. Zonguldak’taki programına saat 14:30’da Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’na yapacağı ziyaretle başlayacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, ardından saat 15:15’te otelde gazilerle bir araya gelecek.

Zonguldak iş dünyası ile buluşacak

Saat 16:00’da Zonguldak iş dünyası ile buluşacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, burada yapılacak açılış konuşmaları, video gösterimi ve konuşmasıyla programını sürdürecek. Tatar'ın; programın ardından, saat 17:30’da basın açıklaması yapması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak’taki temaslarını tamamladıktan sonra, saat 18:00’de Bartın’a hareket edecek.

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