KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Egemenliğimizi tanımadan resmi müzakerelere başlamayız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki ofisinde kabul etti.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC'ye verdikleri destekten dolay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının ambargo ve izolasyonlar altında olduğunu dile getirerek, bu durumun çeşitli sektörlerde yarattığı zorlukları Türkiye'nin desteğiyle aşmaya çalıştıklarını anlattı.

KKTC'yi bilişim adası yapma yönünde irade koyduklarını ve çalışmalara devam ettiklerini aktaran Tatar, Kıbrıs Türk gençliğinin sporda gösterdiği başarıları bilişim alanında da göstereceğine inandığını söyledi.

"Egemenliğimizi tanımadan resmi müzakerelere başlamayız"

Tatar, uzun bir süreden sonra ülkede yakalanan siyasi istikrarın KKTC'nin gelişmesine olumlu katkı sağladığına dikkat çekerek, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortaklarını tebrik etti.

KKTC'de mülk alanlara yönelik GKRY'nin yürüttüğü süreci eleştiren Tatar, "Egemenliğimizi tanımadan resmi müzakerelere başlamayız. Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelerde ortaya koyduğumuz, 'direk ticaret, direk temas, direk uçuş' şartlarında engeller aşılamadı. Rum tarafı bizim egemenliğimizi kabul etmek istemiyor. Bu nedenle resmi müzakere sürecine geçilemiyor. Biz temastan kaçınan taraf olmayacağız. İki tarafından yararına olacak konularda işbirliğine hazırız." diye konuştu.