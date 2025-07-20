KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk'ü Ada'da söz sahibi olmayı sürdürüyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'nci yılı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, sözlerine Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuştuğu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl döneminde barış ve özgürlük günü'nü kutlayarak başladı.

TRT Haber'de soruları yanıtlayan Tatar, Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde New York’ta düzenlenen 5+1 Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayriresmi Toplantı kapsamında yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

"Biz Türk devletlerinin Akdeniz'e açılan kapısıyız"

Toplantının, Uluslararası nitelikte önemli bir toplantı olduğunu belirten Tatar, şöyle konuştu:

"Türkiye'mizin tam desteği ile iki devletli siyasetin yerleşmesi, kurumsallaşması, kökleşmesi ve karşı tarafın bütün muhalefetine rağmen dünyada saygı görmemiz çok önemliydi. Doğu Akdeniz'in durumu değişti artık Doğu Akdeniz'de hep jeopolotik diyoruz ama gerçekten görüyoruz bugün Gazze'de yaşananlar, Suriye'de yaşananlar bu bölgenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.

1974 Barış Hareketı ile Türkiye buraya gelirken bizleri, Osmanları torunlarını kurtarmak için gelmişti. 51 yıl sonra da Kıbrıs Türk'ü ada'da söz sahibi olmayı sürdürüyor. Mavi Vatan'ın kalbinde, Doğu Akdeniz'de bir KKTC'nin varlığı son derece önemlidir. Biz Türk devletlerinin Akdeniz'e açılan kapısıyız. Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı ada'daki varlığımızı tescilledi."