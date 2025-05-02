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KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

Yaklaşık üç yıllık yapım aşamasının ardından inşaatı tamamlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, 3 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla açılacak.

Haber Merkezi
AA
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KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da 639 bin 475 metrekarelik alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi hayata geçirildi.

2022'de inşasına başlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın katılımıyla 3 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Henüz faal duruma geçmeyen yerleşkenin içerisinde toplantı salonları, konferans salonu, geniş bir kütüphane ve yemek salonu bulunuyor.

Ülkenin en gözde yapılarından biri olması beklenen kompleksin içinde yer alan Millet Bahçesi'nde oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile benzer mimariye sahip olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin 3 Mayıs'taki açılışının ardından, KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisinin buraya taşınması bekleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığının yeni yerine taşınmasıyla mevcut tarihi binanın, müze haline getirileceği öğrenildi.

Türkiye tarafından KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm devlet kurumlarının çalışma alanları genişlerken Lefkoşa'da dağınık halde faaliyet gösteren kurumların da bir araya toplanması hedefleniyor.

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