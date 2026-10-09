KKTC'de batan gemiye ilişkin soruşturmada zanlıların gözaltı süresi uzatıldı

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Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada zanlılar yedinci kez Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Haklarında "tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması bulunan 9 zanlının, gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.

Duruşmada olguları aktaran Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, geminin seyir veri kayıt cihazının (VDR) incelenmesinde, 28 Ağustos, saat 20.30 sıralarında ayak sesi duyulduğunu, ardından cihazın ses kaydının kapandığını ve kaza günü olan 30 Ağustos’a ilişkin kayıt bulunmadığını söyledi.

Mannaş, VDR’nin neden kayıt yapmayı durdurduğuna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, cihazın diğer verilerinin uzmanlar tarafından incelenmeye devam ettiğini belirtti.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.​​​​​​​