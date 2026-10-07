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KKTC'de batan yolcu gemisinde bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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KKTC'de batan yolcu gemisinde bir kişinin daha cesedine ulaşıldı
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KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

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