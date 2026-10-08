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KKTC'de batan yolcu gemisinde kayıpları arama çalışmalarında bir cansız bedene daha ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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KKTC'de batan yolcu gemisinde kayıpları arama çalışmalarında bir cansız bedene daha ulaşıldı
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KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Kayıp durumda bulunan bir insanımıza daha ulaşmak amacıyla arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadesine yer verildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

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