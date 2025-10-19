  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. KKTC'de seçim günü: Oy kullanma işlemi devam ediyor
Takip Et

KKTC'de seçim günü: Oy kullanma işlemi devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde saat 13.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 29,09'unun oy kullandığını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KKTC'de seçim günü: Oy kullanma işlemi devam ediyor
Takip Et

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, oyunu eşiyle saat 11.30'da Suat Günsel İlkokulu 74 numaralı sandıkta kullanan Özerdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı seçiminin ülke için önemli olduğunu belirten Özerdağ, seçimin ülke, devlet ve halk için hayırlı olmasını diledi.

Ülke genelinde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getiren Özerdağ, sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarla ilgili şikayetler aldıklarını belirterek, vatandaş, parti ve adayların dikkatli ve kurallara uygun şekilde davranmasının önemine vurgu yaptı.

Özerdağ, "Beklentimiz seçimin adil, demokratik ve kurallara bağlı olarak sonuçlanmasıdır." diyerek, seçim sonuçlarının demokratik kazanım olmasını diledi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun (BRT) haberine göre, Özerdağ seçime katılım oranının 13.00 itibarıyla 29,09 olduğunu açıkladı.

Özerdağ, seçime katılım oranına dair rakamları ara ara duyuracağını da belirtti.

En yüksek katılım Lefke, en düşük de Güzelyurt oldu.

Saat 13.00 itibarıyla ilçelere göre katılım oranı ise şöyle:

"Yüzde 30,23 Lefkoşa, yüzde 27,70 Mağusa, yüzde 28,10 Girne, yüzde 26 Güzelyurt, 29,73 İskele ve yüzde 32,80 Lefke."

Altına küresel talep patladı, uzman isimden uyarı geldiAltına küresel talep patladı, uzman isimden uyarı geldiEkonomi
Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu hayatını kaybettiZeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu hayatını kaybettiGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, 2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, 2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik
Tutuklu eski Belediye Başkanı Erdem yoğun bakıma kaldırıldı
Tutuklu eski Belediye Başkanı Erdem yoğun bakıma kaldırıldı
DEM heyeti Selahattin Demirtaş'la görüştü
DEM heyeti Selahattin Demirtaş'la görüştü
Yeni vergi ve harçlar geliyor: Hangi meslek ne kadar ödeyecek?
Yeni vergi ve harçlar geliyor: Hangi meslek ne kadar ödeyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlar gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlar gününü kutladı
Dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak
Dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak