KKTC’de şiddetli yağış: Dolu ve fırtınaya karşı turuncu alarm

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlara yönelik "turuncu uyarı" yayımladı.

Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 10.00-19.00 arasında ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli gök gürültülü fırtına, kuvvetli yağış, dolu ve güçlü rüzgarların etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri istenirken, su baskını yaşanan veya suyla kaplı yollardan kesinlikle geçilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu. Bodrum katlar ile düşük kotlu ve su baskını riski bulunan alanlardan da uzak durulması istendi.

Girne’de tüm plajlara kırmızı bayrak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri çağrısında bulundu. Şenkul, Girne’deki tüm plajlarda kırmızı bayrak çekildiğini açıklarken, belediye ekiplerinin meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi.

Rum kesiminde dolu ve hortum

Olumsuz hava şartları Rum kesiminde de etkisini gösterdi. Şiddetli sağanak ve dolunun etkili olduğu bazı bölgelerde çapı 5 santimetreyi bulan dolu taneleri kaydedildi. Deniz üzerinde ise hortum oluştuğu görüntülendi. Yetkililerin olumsuz hava şartlarına karşı yaptığı uyarılar sürüyor.