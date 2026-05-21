KKTC'de yurt dışına çıkış yapan bir kişinin bagajında 4 embriyo tespit edildi

KKTC'de, embriyo kaçakçısı yakalandı. Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yapmak isteyen 24 yaşındaki Y.M.G.'nin bagajında 4 embriyo tespit edildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken, embriyolar polis tarafından muhafaza altına alındı. Şüpheli, İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası'nı ihlal suçundan tutuklandı.

Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen güvenlik ve belge kontrolleri sırasında ortaya çıkan olayda, embriyoların özel şartlarda muhafaza edildiği belirtildi.

İsrail ile bağlantı iddiası

Soruşturma kapsamında embriyoların kaynağı, hangi amaçla taşındığı, hangi ülkeye götürülmek istendiği ve olayla bağlantılı başka kişi ya da kurumların bulunup bulunmadığının araştırıldığı kaydedildi. Şüphelinin İsrailli bir şirkete ait olduğu bilinen bir merkezle bağlantısının bulunduğu iddia edildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sağlık Komitesi tarafından yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, embriyoların hangi merkezle bağlantılı olduğu, olayın bireysel mi yoksa organize bir yapı içerisinde mi gerçekleştiği yönündeki soruların cevap bulması gerektiği ifade edildi.

KKTC'de son yıllarda büyüyen tüp bebek ve sağlık turizmi sektörünün ardından yaşanan olay, biyolojik materyal taşınması ve denetim süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.