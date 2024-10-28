KKTC'deki alkollü mama skandalında saat saat yaşananlar: Su ısıtıcısına alkol eklenmiş

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yer alan 7 bebekten biri olan 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı hayatını kaybetti. Diğer 6 bebek ise entübe edilerek tedavi altına alındı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde bulunan 7 bebekten birinin yaşamını yitirmesi üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı, olayın yargıya intikal ettiğini duyurdu. Bununla birlikte, polis tarafından 5 sağlık çalışanı gözaltına alındı. Olay, hemşirelerin bebeklere tıbbi alkol vermesi iddialarının ortaya çıkmasının ardından gelişti.

Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, mama skandalı dakika dakika şöyle yaşandı:

25 Ekim 2024 Cuma Saat 21:00: Vardiyasını tamamlayan bir hemşire, bir sonraki ekibe su bırakmak amacıyla tıbbi alkolü su ısıtıcısına (kettle) dökerek hastaneden ayrılıyor.

26 Ekim 2024 Cumartesi Saat 00:00: Vardiya değişimi sırasında, 7 bebeğe alkol karışmış ilk mama, saat 00:00'da 50 cc olarak veriliyor.

Saat 01:30: Saat 01:30 civarında mama alan 7 bebekte karın şişliği, kusma ve öksürük gibi semptomlar görülmeye başlanıyor. Bu belirtiler bir süre sonra geçse de, neyin neden olduğu henüz netleşmiş değil.

Saat 03:00: Sabah saat 3 civarında alkol karışmış mamadan çocuklara bir kez daha veriliyor. Bebeklerde ikinci kez reaksiyonlar başlıyor.

Saat 05:30: Sabahın erken saatlerinde durumun ciddiyeti anlaşılınca, iki yenidoğan doktoru hastaneye davet ediliyor. O sırada görevde bulunan doktor, olayın boyutunun kendisini aştığını belirterek ek doktor çağrılması gerektiğini ifade ediyor. Gelen doktorlar, bebeklerdeki semptomların nedenini araştırmaya başlıyor.

Saat 07:00: Nöbet değişimine gelen bir hemşire, saat 7’de kettle’da alkol karışmış su bulunduğunu fark ediyor.

Saat 12:30: Alkollü mamaya iki kez maruz kalan bebeklerden biri olan Mihrimah Toymuradov, saat 12:30 sularında hayatını kaybediyor.

Saat 13:00: Cumartesi saat 13:00'te başhekime bilgi veriliyor. Cumartesi öğlen Sağlık Bakanı ve Müsteşarı acil durum hastanesine gidiyor. Ölen bebeğin ailesine haber veriliyor.