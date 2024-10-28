KKTC'deki alkollü mama skandalında saat saat yaşananlar: Su ısıtıcısına alkol eklenmiş
KKTC'deki alkollü mama skandalının detayları gün gün yüzüne çıkıyor. Skandalın, su ısıtıcısına alkol eklenmesiyle başladığı öne sürülüyor.
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yer alan 7 bebekten biri olan 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı hayatını kaybetti. Diğer 6 bebek ise entübe edilerek tedavi altına alındı.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde bulunan 7 bebekten birinin yaşamını yitirmesi üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı, olayın yargıya intikal ettiğini duyurdu. Bununla birlikte, polis tarafından 5 sağlık çalışanı gözaltına alındı. Olay, hemşirelerin bebeklere tıbbi alkol vermesi iddialarının ortaya çıkmasının ardından gelişti.
Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, mama skandalı dakika dakika şöyle yaşandı:
25 Ekim 2024 Cuma Saat 21:00: Vardiyasını tamamlayan bir hemşire, bir sonraki ekibe su bırakmak amacıyla tıbbi alkolü su ısıtıcısına (kettle) dökerek hastaneden ayrılıyor.
26 Ekim 2024 Cumartesi Saat 00:00: Vardiya değişimi sırasında, 7 bebeğe alkol karışmış ilk mama, saat 00:00'da 50 cc olarak veriliyor.
Saat 01:30: Saat 01:30 civarında mama alan 7 bebekte karın şişliği, kusma ve öksürük gibi semptomlar görülmeye başlanıyor. Bu belirtiler bir süre sonra geçse de, neyin neden olduğu henüz netleşmiş değil.
Saat 03:00: Sabah saat 3 civarında alkol karışmış mamadan çocuklara bir kez daha veriliyor. Bebeklerde ikinci kez reaksiyonlar başlıyor.
Saat 05:30: Sabahın erken saatlerinde durumun ciddiyeti anlaşılınca, iki yenidoğan doktoru hastaneye davet ediliyor. O sırada görevde bulunan doktor, olayın boyutunun kendisini aştığını belirterek ek doktor çağrılması gerektiğini ifade ediyor. Gelen doktorlar, bebeklerdeki semptomların nedenini araştırmaya başlıyor.
Saat 07:00: Nöbet değişimine gelen bir hemşire, saat 7’de kettle’da alkol karışmış su bulunduğunu fark ediyor.
Saat 12:30: Alkollü mamaya iki kez maruz kalan bebeklerden biri olan Mihrimah Toymuradov, saat 12:30 sularında hayatını kaybediyor.
Saat 13:00: Cumartesi saat 13:00'te başhekime bilgi veriliyor. Cumartesi öğlen Sağlık Bakanı ve Müsteşarı acil durum hastanesine gidiyor. Ölen bebeğin ailesine haber veriliyor.