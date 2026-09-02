KKTC'deki batan feribot enkazına ulaşıldı!

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, TCG Alemdar'ın da bölgeye ulaştığını bildirdi. Erhürman, geminin TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip olduğunu belirterek, derin denizde yürütülen arama ve görüntüleme çalışmalarına destek vereceğini ifade etti.

Erhürman, açıklamasında arama çalışmalarında önemli bir aşamaya geçildiğini de duyurdu. "Gemiye ulaşıldı" diyen Erhürman, deniz altındaki görüntüleme ve arama faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğünü belirtti.

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde;

"TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek."

Batık çevresinde incelemeler sürüyor

Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın'ın bölgede yürüttüğü çalışmalara TCG Alemdar'ın da katılmasıyla deniz altındaki arama ve görüntüleme faaliyetleri devam ediyor. Ekipler, 550 metre derinlikte bulunan geminin enkazına ulaşılmasının ardından batık çevresinde incelemelerini sürdürüyor.

Kayıp 20 kişi aranıyor

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Geminin Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olması sonucu 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Kayıp olduğu bildirilen 20 kişi için ise arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kazanın ardından yapılan çalışmalar sonucunda geminin enkazının Girne açıklarında denizin yaklaşık 550 metre derinliğinde bulunduğu açıklanmıştı. TCG Işın'ın ardından bölgeye ulaşan TCG Alemdar ile birlikte batığa yönelik görüntüleme ve arama çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.