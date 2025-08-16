KKTC'deki sözleşmeli erbaş ve erlere tazminat hakkı tanındı

  1. Ekonomim
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan sözleşmeli erbaş ve erlere tazminat hakkı tanındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, KKTC'de görev yapan Türk Askeri Birlikleri personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeline ödenecek tazminatlarda değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2002 tarihli ve 2002/3698 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki tazminat cetveline yeni bir satır eklendi. Buna göre "Uzman Erbaşlar" satırından sonra, sözleşmeli erbaş ve erler için de tazminat ödenmesi öngörülüyor.

Karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

