KKTC'den Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki askeri anlaşmaya tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında Haziran ayında imzalanacağı duyurulan Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşma’ya (SOFA) tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Fransız askeri unsurlarının Kıbrıs adasında konuşlandırılması, GKRY ile Fransa’nın askeri sanayii iş birliğinin geliştirilmesi, askeri alanda teknoloji paylaşımı, ortak askeri tatbikatların icrası, üst düzeyde askeri diyaloğun artırılması, askeri alanda eğitim faaliyetleri ve askeri tesislere teçhizat-malzeme desteği sağlanması gibi unsurları içerdiği açıklanan SOFA anlaşmasına ilişkin gelişmeleri büyük bir endişeyle takip etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

"Bölgedeki güç ve güvenlik dengelerini değiştirme yönünde atılan bir adım"

Açıklamada, "İnsani amaçlar çerçevesinde sunulmaya çalışılan söz konusu anlaşma, esasen adadaki ve bölgedeki güç ve güvenlik dengelerini değiştirme yönünde atılan bu türden adımların bir yenisini teşkil etmekte, bölgede istikrarın tesisine yönelik iş birliği ve diyalog çabalarını olumsuz etkilemektedir. Bu tür askeri anlaşmalar, insani amaçlar kisvesi altında Rum tarafının askeri kapasitesini artırmayı hedeflemekte, Kıbrıs Türk halkının ada üzerindeki egemen eşit haklarını yok saymakta, iki taraf arasında olduğu kadar bölgesel düzeyde de gerginliğe zemin hazırlamaktadır. Bu tür bir anlaşmayı akdetme ehliyet ve yetkisine sahip olmayan GKRY’nin Kıbrıs Türk halkını veya adanın tamamını temsil etme yetkisi de bulunmamaktadır" denildi.

Açıklama şu şekilde devam etti:

"Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları yok sayılarak yürütülen bu politikalar Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin önemini ve güvenliğimiz açısından vazgeçilmezliğini bir kez daha ortaya koymakta, yeni gelişmeler çerçevesinde, güvenliğimizin mutlak temini için Türkiye ile birlikte savunma iş birliğini derinleştirme yönündeki kararlılığımızın haklılığını teyit etmektedir. Bu ve benzeri girişimler, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu gözler önüne sermekte ve kapsamlı çözüme yönelik söylemlerinin samimi olmadığını ortaya koymaktadır. Söz konusu anlaşma, KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı açısından yok hükmündedir."