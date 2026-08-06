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Klip çekiminde silah kullanıldı! Rapçi Keskin gözaltına alındı (Video)

Samsun'da rapçi Yüşa Keskin'in klip çekiminde tüfek kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda kendisi ile birlikte 4 kişi gözaltına alınarak gözaltına adliyeye sevk edildiler.

Haber Merkezi
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Klip çekiminde silah kullanıldı! Rapçi Keskin gözaltına alındı (Video)
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Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Klip çekiminde silah kullanıldı! Rapçi Keskin gözaltına alındı (Video) - Resim : 1Çalışmada rap müzik sanatçısı Rapci Keskin olarak tanınan Yüşa Keskin (27) ile motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunan Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen Salihcan Özuygur (27), Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Klip çekiminde silah kullanıldı! Rapçi Keskin gözaltına alındı (Video) - Resim : 2

Şüphelilerin, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldı.

Klip çekiminde silah kullanıldı! Rapçi Keskin gözaltına alındı (Video) - Resim : 3

Operasyonda 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Rapçi Keskin'in Instagram hesabında yaklaşık 369 bin takipçisi bulunduğu öğrenildi.

Klip çekiminde silah kullanıldı! Rapçi Keskin gözaltına alındı (Video) - Resim : 4