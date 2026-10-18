Klodya Medina kimdir? Neden İstinyePark'ta protesto edildi, hangi ülkenin vatandaşını, nereli?

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İstanbul Sarıyer’deki İstinyePark AVM’de, Filistin destekçisi aktivistler, çifte vatandaş Klodya Medina’yı protesto etti. Olayda silah veya bıçak kullanılmadığı öğrenilirken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Klodya Medina kimdir?

Klodya Medina, bazı kaynaklarda Klodya Medina Halfon ve Klodya Medina Hason isimleriyle anılıyor.

İsrail ile bağlantıları ve Türkiye’deki faaliyetleri nedeniyle Filistin destekçisi aktivistlerin gündemine gelen Medina hakkında, özellikle İsrail ordusu mensuplarına Türkiye’de sağlık turizmi ve çeşitli hizmetler sağladığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

7 Ekim Hareketi, yayımladığı açıklamalarda Medina’nın faaliyetlerine ilişkin çeşitli suçlamalarda bulunduğunu ve konuyu yargıya taşıdığını duyurdu.

Klodya Medina neden protesto edildi?

Klodya Medina’nın protesto edilmesinin temelinde, Filistin destekçisi aktivistlerin kendisine yönelttiği İsrail ordusu mensuplarına yönelik hizmet sağlama iddiaları bulunuyor.

7 Ekim Hareketi, Medina’nın İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye getirdiğini, çeşitli sağlık ve konaklama hizmetleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğunu ve ticari işlemler gerçekleştirdiğini öne sürdü. Hareket, bu iddialar kapsamında 16 Ekim 2026’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Klodya Medina hangi ülkenin vatandaşı?

Klodya Medina’nın vatandaşlık durumu da merak edilen konular arasında yer alıyor. 7 Ekim Hareketi tarafından yayımlanan profilde Medina’nın Türkiye vatandaşlığı bulunduğu belirtilirken, çeşitli haberlerde kendisinin İsrail ve Türkiye çifte vatandaşı olduğu ileri sürülüyor.