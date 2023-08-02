'KOBİ'ler ihtiyaç duydukları anda krediye ulaşamıyor'

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin halihazırda uygulanan ekonomik ve siyasal modelle yoluna devam edemeyeceğini söyledi.

İktidarın temel dertlerinden birinin yerel seçimler olduğunu söyleyen Altıntaş, "Seçimleri kazanmak için akıl dışı uygulamalarla bu milletin hayatını bir yıl daha mahvetmeye hiçbirinizin hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları anda krediye ulaşamadığını söyleyen Altıntaş, "O zaman esnafa ve KOBİ'lere gözüken yol tefecidir. Bu millet, değerlerinin tefeciler elinde yok olmasına razı olmayacaktır." diye konuştu.

Sorunlara çare bulunmazsa esnaf ve KOBİ'lerin ödeyemedikleri çekler, borçlar, işçi ücretleri ve vergiler nedeniyle iflas edebileceğini kaydeden Altıntaş, bununla birlikte Türkiye'de işsizlik sorununun katlanarak artacağını belirtti.

Altıntaş, Disney+ isimli dijital medya hizmet sağlayıcısının Ermeni diasporasının baskısı sonucu, "Atatürk" isimli diziyi platformunda yayımlamama kararı almasını da kınadıklarını söyledi.