Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'tan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya ziyaret

Koç Holding Onursal Başkanı ve Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü’ne ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında, kulüp başkanı Serdal Adalı ile Tüpraş Stadyumu’ndaki kulüp binasında bir araya geldi.

Ziyarette, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreterleri Uğur Fora ile Koç Holding Muhasebe Direktörü Mehmet Apak da yer aldı.

Beşiktaş'tan ziyaretle ilgili şu açıklama yapıldı:

"Başkanımız Serdal Adalı, kulübümüzün gelecek planlaması hakkında Rahmi M. Koç ile görüş alışverişinde bulundu. Rahmi M. Koç, Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında yeniden Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzu tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi."