Koç Topluluğu 100. yılında 6 bin kişiyle Anıtkabir’de
Koç Topluluğu'nun 100. yılı kapsamında yaklaşık 6 bin kişilik heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Koç Topluluğu’nun 100. yılı kapsamında Anıtkabir’e düzenlenen ziyarete, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Y. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, çalışanları, Ankara’daki bayileri ve yetkili servislerinden yaklaşık 6 bin kişi katıldı.
Aslanlı Yol’dan yürüyüşle başlanan tören kapsamında mozoleye çelenk bırakıldı. Saygı duruşunun ardından Koç Ailesi ve beraberindeki heyet, Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti.
Anıtkabir Özel Defteri’ni Koç Topluluğu adına Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç imzaladı.
Ziyarete ilişkin Koç Holding'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da, kurucumuz Vehbi Koç’un ülkemize hizmet anlayışından ve Cumhuriyetimizin değerlerinden aldığımız ilhamla çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.