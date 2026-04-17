Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan etkinliklerini iptal etti



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi program düzenlemeyi planlamıştı.

Ancak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim olaylar nedeniyle, planlanan tüm konser ve sahne etkinlikleri iptal edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim olaylar neticesinde derin bir üzüntü içerisindeyiz. Olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımı ile etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.