Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne siber saldırı: "Canlı bomba tehlikesi var"

Kendilerine “Cund-el Aksa” adını veren bir hacker grubu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım sistemi mesajlarının aktarıldığı ekranlara ve yine belediyeye ait e-komobil uygulamasına saldırı düzenledi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Kocaeli’de hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına "Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var" mesajı yollandı. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve kent kart firması yetkililerinden oluşan kriz masası kuruldu.

Belediye, ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapacağını duyurdu.

Öte yandan binlerce Kocaelili'nin kullandığı e-komobil uygulamasından da hackerlar tarafından mesaj atıldı.

Mesajda, “Bu bir saldırı duyurusudur. Biz geldik. İslamın fedaileri geldi. Tüm yerli siyonistler hedefimizdir” ifadeleri yer aldı. Hacker grubunun kendilerine “Cund-el Aksa” adını koyduğu görüldü.