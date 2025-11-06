Kocaeli Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın, zemininde göçme meydana geldiğini binanın kendi zemini sebebi ile yıkıldığını açıkladı.

Bakan Yardımcısı, şunları ifade etti:

“Hepimizin başı sağ olsun. 4 vatandaşımızı kaybettik. Hasar gören yıkılan 1 tane yapımız var. Bu yapının hasarına baktığımızda zemininde göçme meydana geldiği binanın kendi zemini sebebi ile yıkıldığını görüyoruz. Zemin önemli bir etkin olmuş. Ölüm vakası olduğundan dolayı adli süreç devam ediyor. İdari süreçte devam ediyor. Statik ve zemini ile ilgili mahkemeler tarafından alınmış ve neticelenmiş olacak. Temelinde toprak kayması hususu gelince bölgeyle ilgili ayrıntılı bir inceleme söz konusu oldu.

Vatandaşımızın tedirginliğini gidermek adına diğer yapılarda olası bir risk var mı yok mu diyerek 300 metrelik yarıçapta tespitlere başladık. 1300’e yakın binayı inceledik. Bunlardan yıkılan binanın hemen bitişiğinde olan binada ağır hasar söz konusu. Onun dışındaki binalarda bir hasar olmadığını tespit etti. Bunlardan bir kısmı yapı denetimi almış bir kısmı almamış binalar. Bu binaların gözlemsel olarak bir hasar almamış olmasıyla birlikte bazı binaların yapım yılı ile eski olması gibi durumlarla karşılaştık.

"21 binada karot alacağız, bu çalışmalar 1 haftada bitecek"

Bugün gelinen noktada arkadaşlarımızın evlerine dönme noktasında gayret gösteriyoruz. Bu aşamada binaları ayrıntılı olarak incelemeden binalara dönmelerine müsaade etmek istemiyoruz. Onların canı bizden daha kıymetli. Dün bakanımız başkanlığında toplantı yaptık. Bu binaların sağlamlığını belirlemek için karot almaya başladık. Bu 21 binada karot alacağız, bu çalışmalar 1 haftada bitecek.

Bu binalar riskli çıkacak olursa dönüşüme tabi tutulması gerekiyor. Riskli çıkmazsa vatandaşın oturmasına izin vereceğiz. Riskli çıkması durumunda burayı 21 binayla başlayan bir dönüşüm sürecine girmiş olacağız."

Ne olmuştu?

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ kurtarılmıştı. 18 yaşındaki Dilara Bilir; Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor.