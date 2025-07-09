Kocaeli Kandıra'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.
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