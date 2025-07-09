  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kocaeli Kandıra'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
Takip Et

Kocaeli Kandıra'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kocaeli Kandıra'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
Takip Et

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı. 

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

OECD’den dikkat çeken rapor: Çalışma çağındaki nüfus azalacak, emeklilik artacakOECD’den dikkat çeken rapor: Çalışma çağındaki nüfus azalacak, emeklilik artacakKüresel Ekonomi
Genç avukatlara büro kurabilmeleri için kredi desteği verilecekGenç avukatlara büro kurabilmeleri için kredi desteği verilecekEkonomi
Europower Enerji, BYD ile anlaşma imzaladıEuropower Enerji, BYD ile anlaşma imzaladıEkonomi

 

Gündem
Burhanettin Duran kimdir, nereli, kaç yaşında? Burhanettin Duran siyasi geçmişi, kariyeri, mesleği?
Burhanettin Duran kimdir, nereli, kaç yaşında? Burhanettin Duran siyasi geçmişi, kariyeri, mesleği?
İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran atandı, Fahrettin Altun TİHEK Başkanı oldu
İletişim Başkanlığı'na Duran atandı, Altun TİHEK Başkanı oldu
Murat Çalık yoğun bakıma alındı
Murat Çalık yoğun bakıma alındı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
Özel: Bu büyük ihmali asla kabul etmiyoruz
Özel: Bu büyük ihmali asla kabul etmiyoruz
Özel: Erdoğan'ın grup konuşması tam bir Ahmet Kaya şarkısıdır
Özel: Erdoğan'ın grup konuşması tam bir Ahmet Kaya şarkısıdır