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Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı Şalgam'a bıçaklı saldırı: Bir şüpheli tutuklandı

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam'ın iş yerinde bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı Şalgam'a bıçaklı saldırı: Bir şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde önceki gün Şalgam'ın kasap dükkanında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, düzenlediği operasyonda F.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Şalgam'ın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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