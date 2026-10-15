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Kocaeli Valiliği'nden ‘trafiğe çıkmayın' uyarısı

Kocaeli Valiliği, son meteorolojik verilere göre kentte gün boyunca etkili olacak aşırı yağışlara karşı vatandaşları uyararak, zorunlu haller dışında trafiğe çıkılmamasını istedi.

Haber Merkezi
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Kocaeli Valiliği'nden ‘trafiğe çıkmayın' uyarısı
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Kocaeli Valiliği trafik tedbirlerine ilişkin bir basın duyurusu yayımladı.

Yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre aşırı yağışların gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği belirtilerek, vatandaşlardan acil ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları istendi.

Kocaeli Valiliği'nden ‘trafiğe çıkmayın' uyarısı - Resim : 1

Ayrıca güzergah uyarılarının da yapıldığı duyuruda, D-130 Karayolu'nu kullanacak sürücülere dikkat çekildi.

Açıklamada, "D-130 Karayolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanacağından, seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın Yeniköy Kavşağı ile Karşıyaka Kavşağı arasındaki alternatif güzergâhları kullanmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.