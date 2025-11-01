Kocaeli Valisi: 28 iş yeri, 21 bina ve 79 bağımsız birim tahliye edildi



Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan, 4 kişinin hayatını kaybettiği bina ve evlerinden tahliye edilen vatandaşların durumu ile sahada yürütülen çalışmalar hakkında son gelişmeleri aktardı.

Olayın sebebiyle ilgili araştırmaların sürdüğünü ifade eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “AFAD’ın koordinesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelleri, daire başkanlarımız, 6 üniversiteden hocalarımız adeta bir bilim kurulu oluşturulmuş şekilde burada incelemelerine devam ediyor. Vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak için başta tahliye ettiğimiz binalar olmak üzere olay yerine belirli uzaklıktaki binaların hepsi tek tek kontrol ediliyor. Hocalarımız vasıtasıyla zeminde hem teknik hem de görsel incelemeler yapılıyor. Sismik araştırmalar, radar çalışmalarıyla hepsi yürütülüyor. Bunun bir iki gün daha süreceğini ön görüyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onların ihtiyaçlarını, sorunlarını dinledik. Tahliye ve boşaltmaların bir süre daha devam edeceğiyle ilgili kendilerini bilgilendirdik. İlgili arkadaşlarımız gün aşırı hepsini arayıp konu hakkında da bilgilendiriyorlar” dedi.

‘252 vatandaşımız binalarda kalamıyor'

Birinci önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın binaya geri dönme kararını vermek çok kritik ve dikkatli olunması gerekiyor. Şu anda kadar 28 iş yeri, 21 bina ve 79 bağımsız birim tahliye edildi. 252 vatandaşımız binalarında kalamıyor. 73’ü büyükşehir belediyemizin, bir kısmı Gebze Belediyemizin tesisinde geçici olarak ikamet ediyorlar. Sahada 27 kamu kurum ve kuruluşu çalışıyor. 427 personel,, 120 tane araç var” diye konuştu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da, “Yarın Devlet Su İşleri’nin (DSİ) şube müdürlüğündeki yer altı suyuyla ilgili bütün verileri inceleme imkanına sahip olacağız. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün sıvılaşmayla ilgili haritaları var. Bölgenin jeolojisiyle ilgili çok ciddi büyük ölçekte haritaları var. Bunları da yarın inceleyeceğiz. Birçok farklı parametreyi bilimsel ve teknik veriyi bir araya getirip, ortaya sağlıklı bakış açısıyla rapor koyacağız. Üniversitelerimize çok teşekkür ediyorum. Akşam geç saatlere kadar ölçümler devam edecek. Yarın sabah erkenden başlayacak. Yarın akşama doğru belki biraz daha önümüzü görebileceğiz. Net bir tablo olmasa bile fikir yürütebileceğimiz aşamaya geleceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Sındırgı depreminin etkisi yok'

Balıkesir Sındırgı depreminin buradaki binanın çökmesine yol açmış olabileceği sorusu üzerine Tatar, “Depremle ilişkilendirmek çok güç, zorlama bir yaklaşım olur. Sındırgı'daki en son depremin merkez üssüyle buradaki nokta arasında yaklaşık 300 kilometrecik bir mesafe var. Sındırgı'da 6.1 depremin şiddeti, burada hissedilen şiddeti 3’dü. Yani hafif derecede hissedilmiş bir depremdi. Dolayısıyla 6.1 büyüklüğündeki Sındırgı depreminin buraya bir etkisinin olduğunu düşünmüyoruz. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz şu anda sahadalar. Yıkılan binayı merkez kabul edip yaklaşık 300 metrelik yarıçap içerisinde binaları inceliyorlar. Hatta daha da geniş, yer yer 500 metreye kadar da alanlarda bu binaları inceliyorlar. Kabaca binin üzerinde binayı inceliyorlar” diye konuştu.