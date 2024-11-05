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Kocaeli Valisi Aktaş, Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde yangının ardından incelemelerde bulundu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Tüpraş'ın İzmit Rafinerisi'nde çıkan ve kısa sürede söndürülen yangının ardından incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi
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Kocaeli Valisi Aktaş, Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde yangının ardından incelemelerde bulundu
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Vali Aktaş, Tüpraş'ın İzmit Rafinerisinde kompresör bakım çalışmaları sırasında meydana gelen yangının ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Aktaş, AA muhabirine, rafineride teknik arızadan kaynaklı yangın çıktığını ve olaydan etkilenen 12 işçinin hastanelere sevk edildiğini, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Tüpraş ailesi başta olmak üzere tüm Kocaelilere geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapıldı. Rafineride durum normale dönüyor." dedi.

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