  3. Kocaeli'de 7 katlı iş merkezinde yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı iş merkezinin dış cephesinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Haber Merkezi
Yangın, saat 14.30 sıralarında İnönü Mahallesi 1964 Sokak'ta gıda sektöründe hizmet veren 7 katlı iş merkezinde meydana geldi.

Kocaeli'de 7 katlı iş merkezinde yangın - Resim : 1

Binanın dış cephesinde başlayan yangının ardından adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın üst katındaki dış cepheyi kaplayan alevler, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında binanın dış kısmında hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.