Kocaeli’de 8 Kasım'da 6 kişinin öldüğü fabrika yangını: 5 kişi daha açığa alındı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili açığa alınanların sayısı 11’e yükseldi.

Dilovası Belediyesi, yangın sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan’ı açığa aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise olayın meydana geldiği 8 Kasım akşamı yaptığı açıklamada, 2 başmüfettiş ve 1 müfettişin soruşturma için görevlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada, "SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

Kocaeli'nde 8 Kasım'da Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk 6 kadın hayatını kaybetmişti.

Yangında, Cansu Esatoğlu (16), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (17), Şengül Yılmaz (55), Esma Gikan ve Hanım Gülek (65) yangında yaşamını yitirmişti.

Yangının ardından fabrikanın daha önce CİMER'e şikayet edildiği ortaya çıkmıştı. Firma ile ilgili çalışanların 2024'te yaptığı şikayette işçilerin sigortasız çalıştırıldığı yemek paralarının dahi verilmediği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar 11 Kasım'da sabah saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edilmişti.