Kocaeli'de altı kişinin öldüğü kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili neler biliniyor?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, parfüm ürünlerinin depolanması ve imalatının yapıldığı bir binada çıkan yangında altı kişi hayatını kaybetti. Olayda yedi kişi ise yaralandı.

Tümü kadın ve kız çocuklarından oluşan işçilerin ikisi 18 yaşının altında.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken aralarında işyeri sahibinin de bulunduğu üç şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü dahil yedi kamu görevlisinin açığa alındığı duyuruldu.

Çeşitli sendikalar ve meslek odaları yaptıkları açıklamalarda olayı "iş cinayeti" olarak tanımladı ve tüm sorumluların yargılanması gerektiğini savundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), "işyerinin izinsiz ve önlemler alınmadan faaliyet gösterdiğini, sorunlar ile ilgili yurttaşların şikayetlerine rağmen faaliyetin devam ettiğini" öne sürdü.

Olayla ilgili iki başmüfettiş ve bir müfettiş görevlendirildiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için de Bakanlık olarak da ben de takipçisi olacağız" diye konuştu.

Yangınla ilgili bilinenleri BBC Türkçe inceledi.

Yangın nasıl çıktı?

Sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmayan yangın sabah saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki işyerinde çıktı.

Görgü tanıkları yangın öncesinde bir patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Yangından hemen sonra cep telefonlarıyla çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binadan yoğun duman çıktığı görülüyor. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaptı.

Hayatını kaybedenler kimler?

Hayatını kaybeden işçilerin hepsi kadın ve kız çocuklarından oluşuyor.

Bu işçilerden Cansu Esatoğlu 16, Nisa Taşdemir ise 17 yaşındaydı.

Hanım Gülek 65 yaşındaydı.

Diğer işçiler Şengül Yılmaz 55, Tuğba Taşdemir 18 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşı açıklanmayan işçinin adı ise Esma Dikan'dı.

Tuğba ve Nisa Taşdemir'in kardeş oldukları aktarılıyor.

Yedi kamu görevlisi açığa alındı; işyeri sahibi gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay yerine giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Vedat Işıkhan, yangınla ilgili başmüfettiş görevlendirdiklerini ve "süreci yakından takip ettiklerini" söyledi.

Işıkhan, "Kimin ihmali, kusuru varsa adalet önünde hesap vermesi için gerekli süreci başlattık" diye konuştu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatıldığı ve aralarında SGK Kocaeli İl Müdürü'nün de bulunduğu yedi personelin, soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı belirtildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki fabrika yangını nedeniyle 2 Başmüfettişimiz ve 1 Müfettişimiz görevlendirildi.





Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "psikososyal destek ekipleriyle ailelerin ve etkilenen vatandaşların yanında olduklarını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayla ilgili sosyal medyadan bir başsağlığı açıklaması yayımladı.

Cumartesi günün ilerleyen saatlerinde, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu üç şüpheli, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TTB: Şikayetlere rağmen faaliyet devam ettirildi

Çeşitli sendikalar ve meslek odaları, "olayın kaza değil, önlenebilir bir iş cinayeti olduğunu" savundu.

TTB'den yaptığı açıklamada, kurum temsilcilerinin yangını haber aldıktan sonra olay yerine gittiği belirtildi.

TTB, "işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiğinin öğrenildiğini" ifade etti.

Açıklamada işyerinin geçmişte şikayet edildiği de öne sürüldü:

"İşyerinde herhangi bir önlem alınmadan, izinsiz, isimsiz, çalışanlar açısından güvencesiz, çevre açısından tedbirsiz faaliyet gösterilmesinin yanı sıra; bu sorunlar ile ilgili yurttaşların şikayetlerine rağmen faaliyet devam ettirilmiştir."

Kocaeli'deki İşçi Ölümleri Kaza Değildir!





Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise yaptığı açıklamada olaydan "katliam" olarak bahsetti:

"Kayıtdışı-esnek-güvencesiz çalıştırmaya; çocuk ve kadın emeğinin ağır biçimde sömürülmesine; sendikal hakların ortadan kaldırılmasına; işçi sağlığı ve güvenliğinin bir maliyet olarak görülmesine; denetimsizliğe ve kuralsızlığa dayalı bir ekonomik model facia üzerine faciaya yol açmaktadır."

Çeşitli sivil toplum örgütü ve meslek kuruluşlarının pazar gün içinde, yangının yaşandığı binanın önünde eylem düzenlemesi bekleniyor.